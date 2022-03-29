Оккупанты нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

По предварительным данным, во время вражеской атаки никто не пострадал. Однако были уничтожены запасы горюче-смазочных материалов.

"Российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимые убытки. К счастью, ВСУ и, очевидно - Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, что мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - говорится в сообщении.

Городской голова призвал местных жителей помочь в приобретении горюче-смазочных материалов.