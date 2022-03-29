Окупанти завдали удару по аеродрому у Хмельницькій області

Російські окупаційні війська у вівторок, 29 березня, завдали удару по Хмельницькій області. Під обстріл потрапив аеродром в місті Старокостянтинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на мера Старокостянтинова Миколу Мельничука.
За попередніми даними, під час ворожої атаки ніхто не постраждав. Проте були знищені запаси паливно-мастильних матеріалів.
"Російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно - Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу", - йдеться у повідомленні.
Міський голова закликав місцевих жителів допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Миколаїв. Ворожі снаряди потрапили у будівлю облдержадміністрації. Загинуло щонайменше 9 осіб.
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