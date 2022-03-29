RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали удару по аеродрому у Хмельницькій області

Фото: у Хмельницькій області обстріляли аеродром (facebook_com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська у вівторок, 29 березня, завдали удару по Хмельницькій області. Під обстріл потрапив аеродром в місті Старокостянтинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на мера Старокостянтинова Миколу Мельничука.

За попередніми даними, під час ворожої атаки ніхто не постраждав. Проте були знищені запаси паливно-мастильних матеріалів.

"Російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно - Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу", - йдеться у повідомленні.

Міський голова закликав місцевих жителів допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Миколаїв. Ворожі снаряди потрапили у будівлю облдержадміністрації. Загинуло щонайменше 9 осіб.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниХмельницкая область