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Оккупанты нанесли ракетный удар по заводу в Краматорске: разрушен цех

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматоську (facebook.com/maxim.viktorovich.efimov)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 14 февраля, около 14:00 часов российские оккупанты нанесли ракетный удар по сооружению завода "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Максима Ефимова.

В частности, вследствие этого разрушен один из цехов, который технологически важен для изготовления заказов.

Также в настоящее время число жертв и разрушения уточняются.

"Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Россия обстреляла вокзал в Краматорске.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Краматорск