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Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части в Днепре

Фото: воинская часть в Днепре подверглась ракетной атаке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты вечером 24 марта нанесли ракетный удар по воинской части в Днепре. Последствия атаки уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дніпро TV.

"Только что в Днепре нанесен ракетный удар по воинскому подразделению", - сообщает издание со ссылкой на южное командование "Восток".

О последствиях ракетной атаки оккупантов не сообщается. Как отметили в командовании, информация об этом уточняется.

Ранее пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в Днепре. В городе была объявлена воздушная тревога.

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В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Днепропетровской области сообщили, что два ракетных удара по воинской части были нанесены около 22:38. Подразделение находится на окраине Днепра.

В результате ракетной атаки разрушены здания части. После обстрела на территории подразделения вспыхнули два пожара. Информация о погибших и раненых уточняется.

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