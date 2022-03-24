Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині в Дніпрі

"Щойно в Дніпрі завдано ракетного удару по військовому підрозділу", - повідомляє видання з посиланням на південне командування "Схід".

Про наслідки ракетної атаки окупантів не повідомляється. Як зазначили в командуванні, інформація про це уточнюється.

Раніше користувачі соціальних мереж повідомили про вибухи в Дніпрі. У місті була оголошена повітряна тривога.

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У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Дніпропетровській області повідомили, що два ракетні удари по військовій частині було завдано близько 22:38. Підрозділ знаходиться на околиці Дніпра.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано будівлі частини. Після обстрілу на території підрозділу спалахнули дві пожежі. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.