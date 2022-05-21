Оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе в Николаевской области

Российская армия сегодня, 21 мая, нанесла ракетный удар по Николаевской области. В результате атаки была уничтожена база строительной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады.
"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это расстраивает, но не остановит", - отметил Ким.
Напомним, что сегодня оккупанты также нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области.
Кроме того, украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Винницкой областью.
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