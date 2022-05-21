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Окупанти завдали ракетного удару по будівельній базі у Миколаївській області

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській області (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

В результаті обстрілу виникла масштабна пожежа з сильним задимленням. Крім будматеріалів, згоріли заправна станція та інші склади.

"Не хочуть, щоб ми будували. Нас це засмучує, але не зупинить", - зазначив Кім.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти також завдали ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури у Рівненській області.

Крім того, українські сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївська область