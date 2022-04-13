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Оккупанты нанесли ракетный удар под Славянском, ранены 7 человек

Фото: последствия ракетного удара (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Александр Мороз

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. В результате ранены не менее семи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Сообщается, что удар был нанесен сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.

"Страна-террористка продолжает обстреливать города и деревни по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", - отметил он.

По его словам, украинская сторона фиксирует все преступления россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе хотят провести парад 9 мая и готовятся для этого "зачистить" улицы города от тел погибших.

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