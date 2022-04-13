Оккупанты нанесли ракетный удар под Славянском, ранены 7 человек

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. В результате ранены не менее семи человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
Сообщается, что удар был нанесен сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.
"Страна-террористка продолжает обстреливать города и деревни по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", - отметил он.
По его словам, украинская сторона фиксирует все преступления россиян.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе хотят провести парад 9 мая и готовятся для этого "зачистить" улицы города от тел погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.