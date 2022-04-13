Оккупанты нанесли ракетный удар под Славянском, ранены 7 человек

Сообщается, что удар был нанесен сегодня утром, повреждены многоквартирные дома.

"Страна-террористка продолжает обстреливать города и деревни по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", - отметил он.

По его словам, украинская сторона фиксирует все преступления россиян.