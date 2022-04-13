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Окупанти завдали ракетного удару під Слов'янськом, поранено 7 осіб

Фото: наслідки ракетного удару (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська завдали ракетного удару по селищу Черкаське під Слов'янськом. В результаті поранено не менше семи осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

Повідомляється, що удар був нанесений сьогодні вранці, пошкоджені багатоквартирні будинки."Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка і Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання в приватний будинок, власниця якого отримала легку контузію", - зазначив він.

За його словами, українська сторона фіксує всі злочини росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі хочуть провести парад 9 травня і готуються для цього "зачистити" вулиці міста від тіл загиблих.

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Слов'янськДонецька областьВійна Росії проти України