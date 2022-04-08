Окупанти завдали ракетного удару неподалік Одеси, - голова ОВА
Російські окупанти завдали ракетного удару біля Одеси. Зазначається, що постраждалих внаслідок цього немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.
"Сьогодні ворог завдав ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - сказав Марченко.
Зазначається, що у четвер вночі військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.
За словами голови ОВА, в Одеській області вводиться комендантська година через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі.
Зокрема, обмеження вводяться з 21 години 9 квітня до 6 ранку 11 квітня.
Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі.
Також ми писали, що узбережжя Одеси залишається досить небезпечним.
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