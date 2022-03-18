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Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть погибшие

Фото: последствия удара по Краматорску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Юлия Бойко

Утром 18 марта российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате снаряды попали в жилой дом и административное здание, известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская ракета разрушила здание Национальной академии государственного управления при президенте Украины в Харькове.

Кроме того, сегодня обломки сбитой ракеты упали на жилой дом в Подольском районе Киева, в результате погиб один человек и почти два десятка пострадали.

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КраматорскВойна России против Украины