Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке: есть жертва и раненые

Российские военные вчера нанесли ракетный удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки есть жертва и шесть раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Отмечается, что 27 мая оккупанты в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами оказался 33-летний мужчина, он получил смертельные травмы. Также ранения получили шесть гражданских лиц.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ) возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, недавно российская армия обстреляла Чернобаевку для обвинения украинских защитников.
Также стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.