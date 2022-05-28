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Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке: есть жертва и раненые

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные вчера нанесли ракетный удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки есть жертва и шесть раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Отмечается, что 27 мая оккупанты в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами оказался 33-летний мужчина, он получил смертельные травмы. Также ранения получили шесть гражданских лиц.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ) возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке (facebook.com/pho.gov.ua)

Напомним, недавно российская армия обстреляла Чернобаевку для обвинения украинских защитников.

Также стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.

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