Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке: есть жертва и раненые

Российские военные вчера нанесли ракетный удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки есть жертва и шесть раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Отмечается, что 27 мая оккупанты в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами оказался 33-летний мужчина, он получил смертельные травмы. Также ранения получили шесть гражданских лиц.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ) возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.