UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области

Фото: военный полигон в Ровенской области подвергся ракетной атаке (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Ровенской области атаковали полигон. Оккупанты нанесли два ракетных удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Ночью в области три раза звучали сирены воздушной тревоги.

"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", - сообщил он.

Напомним, ранее в городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в городе Сарны враги атаковали один из военных инфраструктурных объектов.

Война РФ против Украины продолжается уже 26-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно