Окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області

"По одному із загальних військових полігонів завдали два ракетних удари. На місці працюють рятувальники", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у місті Сарни Рівненської області під час повітряної тривоги прогриміло кілька вибухів. Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, у місті Сарни вороги атакували один з військових інфраструктурних об'єктів.

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