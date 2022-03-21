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Окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області

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Рівненська область, Понеділок 21 березня 2022 07:55
Окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області Фото: військовий полігон в Рівненській області піддався ракетній атаці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Рівненській області атакували полігон. Окупанти завдали два ракетних удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Вночі в області три рази лунали сирени повітряної тривоги.

"По одному із загальних військових полігонів завдали два ракетних удари. На місці працюють рятувальники", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у місті Сарни Рівненської області під час повітряної тривоги прогриміло кілька вибухів. Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, у місті Сарни вороги атакували один з військових інфраструктурних об'єктів.

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