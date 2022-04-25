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Оккупанты нанесли два ракетных удара по ж/д объектам Ровенской области

Фото: два ракетных удара зафиксированы в Ровенской области (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Российские войска на нанесли два ракетных удара по железнодорожным объектам Ровенской области. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настойчиво рекомендуем быть в укрытиях", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о мощных взрывах в Винницкой области. На данный момент известно, что повреждены тяговые подстанции на железнодорожных станциях, поэтому контактная сеть обесточена, и поезда задерживаются.

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Ровенская областьВойна России против Украины