Оккупанты нанесли авиаудары по поселкам Киевской области, есть разрушения

Сегодня ночью, 19 марта, российские войска нанесли авиаудары по поселкам Бучанского района Киевской области. В частности, по инфраструктуре между поселком Песковки и селом Мигалки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что противник сбросил четыре снаряда на транспортную инфраструктуру. В результате погибших и раненых нет, но повреждены сооружения.

До этого накануне российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской общины. В результате одна женщина получила ранения.