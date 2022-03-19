RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали авіаударів по селищах Київської області, є руйнування

Фото: наслідки авіаудару (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні вночі, 19 березня, російські війська завдали авіаударів по селищах Бучанського району Київської області. Зокрема, по інфраструктурі між селищем Пісківки та селом Мигалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що противник скинув чотири снаряди на транспортну інфраструктуру. В результаті загиблих і поранених немає, але пошкоджені споруди.

До цього напередодні російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. В результаті одна жінка отримала поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння. Зокрема, снаряди опускалися на парашутах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна Росії проти України