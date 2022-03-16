ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву. Разрушены здания, есть пострадавшие

Новина українською →
Бердичев, Среда 16 марта 2022 14:59
Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву. Разрушены здания, есть пострадавшие Фото: последствия авиаудара по Бердичеву (t.me/RBC_ua_news)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 16 марта нанесли авиаудар по Бердичеву Житомирской области. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что на месте авиаудара в Бердичеве работают правоохранители.

"Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных и поврежденных зданиях", - говорится в сообщении.

Местная полиция работает на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли 7 мощных ударов по группировкам противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций