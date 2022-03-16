Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву. Разрушены здания, есть пострадавшие
Фото: последствия авиаудара по Бердичеву (t.me/RBC_ua_news)
Российские войска утром 16 марта нанесли авиаудар по Бердичеву Житомирской области. В результате пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.
Сообщается, что на месте авиаудара в Бердичеве работают правоохранители.
"Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных и поврежденных зданиях", - говорится в сообщении.
Местная полиция работает на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли 7 мощных ударов по группировкам противника.
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