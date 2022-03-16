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Окупанти завдали авіаудару по Бердичеву. Зруйновано будівлі, є постраждалі

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Бердичів, Середа 16 березня 2022 14:59
Окупанти завдали авіаудару по Бердичеву. Зруйновано будівлі, є постраждалі Фото: наслідки авіаудару по Бердичеву (t.me/RBC_ua_news)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 16 березня завдали авіаудару по Бердичеву Житомирської області. В результаті постраждали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що на місці авіаудару в Бердичеві працюють правоохоронці.

"Зараз в поліцію надійшла інформація про дво травмованих та пошкоджені будівлі", - йдеться в повідомленні.

Місцева поліція працює на місці події, фіксуючи обставини і наслідки ракетного удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали 7 потужних ударів по угрупованнях противника.

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