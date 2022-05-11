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Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: горожан призывают не покидать укрытие

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Запорожская область, Среда 11 мая 2022 14:30
Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: горожан призывают не покидать укрытие Российский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную государственную администрацию.

Отмечается, что россияне ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов поселка.

Местных жителей призывают не покидать укрытие.

Ранее мы сообщали, что оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.

Также мы писали, что в Запорожскую область ожидается переброска войск из Мариуполя.

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