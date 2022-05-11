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Окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: загинула людина

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Запорізька область, Середа 11 травня 2022 20:14
Окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: загинула людина Наслідки обстрілу Комишувахи (suspilne)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська завдали щонайменше 18 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За інформацією голови Комишуваської громади Юрія Карапетяна, внаслідок обстрілу близько 60 будинків пошкоджено.

Також одна людина загинула, троє поранені.

"Близько 14-ї години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки - без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети", - розповів місцевий мешканець.

Окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: загинула людинаОкупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: загинула людинаОкупанти обстріляли Комишуваху у Запорізькій області (suspilne)

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли селище у Запорізькій області. Зокрема, місцевих жителів закликали не виходити з укриттів.

Також ми писали, що війська РФ на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

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