Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters
Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители «властей» оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Коллаборанты планируют использовать "хитрые схемы", чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части мира. Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.
Напомним, РБК-Украина писало, что Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна.
Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.
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