Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters

Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители «властей» оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Коллаборанты планируют использовать "хитрые схемы", чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части мира. Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.