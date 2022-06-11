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Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters

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Киев, Суббота 11 июня 2022 01:25
Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters Оккупанты намерены продавать зерно в Северную Америку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители «властей» оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Коллаборанты планируют использовать "хитрые схемы", чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части мира. Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.

Напомним, РБК-Украина писало, что Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна.

Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.

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