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Оккупанты намерены подорвать боеприпасы на Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

Автор: Сергей Новиков

Захватившие Запорожскую АЭС российские оккупанты намерены подорвать боеприпасы. Причем прямо напротив энергоблока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

"В ближайший час время оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что россияне намерены подрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции.

Напомним, ранее Украина заявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Россия планирует взять Запорожскую АЭС под постоянный контроль.

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Запорожская АЭСЭнергодарВойна России против Украины