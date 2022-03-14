RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти мають намір підірвати боєприпаси на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом"

Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, мають намір підірвати боєприпаси. Причому прямо навпроти енергоблоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

"У найближчу годину час окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують почати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що росіяни мають намір підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції.

Нагадаємо, раніше Україна заявила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що Росія планує взяти Запорізьку АЕС під постійний контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСЭнергодарВійна Росії проти України