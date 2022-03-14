Окупанти мають намір підірвати боєприпаси на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом"

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, мають намір підірвати боєприпаси. Причому прямо навпроти енергоблоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".
"У найближчу годину час окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують почати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що росіяни мають намір підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції.
Нагадаємо, раніше Україна заявила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що Росія планує взяти Запорізьку АЕС під постійний контроль.
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