Окупанти накрили Комишуваху щільним вогнем: зруйнована школа, сільрада та багатоповерхівка

Сьогодні, 30 квітня, окупанти накрили щільним вогнем Комишуваху в Луганській області. В результаті обстрілу зруйнована школа, СІЛЬРАДА і багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, розташованій в Попаснянській громаді", - написав у своєму Telegram Гайдай. За його словами, один зі снарядів потрапив до школи. Зруйновано будівлю сільської ради. Також зафіксовано потрапляння в двоповерховий житловий будинок, в якому знаходилися дві людини. Їх не встигли евакуювати. "Інформацію про жертви уточнюємо. Всього в населеному пункті залишилося близько 100 осіб", - уточнив глава ОВА.