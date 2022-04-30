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Окупанти накрили Комишуваху щільним вогнем: зруйнована школа, сільрада та багатоповерхівка

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Луганськ, Субота 30 квітня 2022 15:27
Окупанти накрили Комишуваху щільним вогнем: зруйнована школа, сільрада та багатоповерхівка Фото: Комишеваху Луганської області окупанти накрили щільним вогнем (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 30 квітня, окупанти накрили щільним вогнем Комишуваху в Луганській області. В результаті обстрілу зруйнована школа, СІЛЬРАДА і багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, розташованій в Попаснянській громаді", - написав у своєму Telegram Гайдай.

За його словами, один зі снарядів потрапив до школи. Зруйновано будівлю сільської ради. Також зафіксовано потрапляння в двоповерховий житловий будинок, в якому знаходилися дві людини. Їх не встигли евакуювати.

"Інформацію про жертви уточнюємо. Всього в населеному пункті залишилося близько 100 осіб", - уточнив глава ОВА.

Нагадаємо, за останню добу окупанти зруйнували в Луганській області дві школи і більше 20 будинків.

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