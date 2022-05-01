Оккупанты накапливают войска для наступления на Днепропетровскую область, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты стягивают войска на юг страны. По его словам, готовится наступление на Днепропетровскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Подтягивают свои войска на юг, чтобы пытаться атаковать наши города и общины в Днепропетровской области", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 1 мая, оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате удара по селу в Синельниковском районе пострадала женщина.

Отметим, накануне этот район Днепропетровской области подвергнулся ракетной атаке - разрушены склады агропредприятия.

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