Окупанти накопичують війська для наступу на Дніпропетровську область, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти стягують війська на південь країни. За його словами, готується наступ на Дніпропетровську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Підтягують свої війська на південь, щоб намагатися атакувати наші міста і громади в Дніпропетровській області", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. В результаті удару по селу в Синельниківському районі постраждала жінка.

Зазначимо, напередодні цей район Дніпропетровської області піддався ракетній атаці - зруйновано склади агропідприємства.

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