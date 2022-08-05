UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога: готов ли город к обороне

Фото: оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В районе Кривого Рога фиксируется накопление российских войск. Однако ВСУ отслеживают передвижение врага и готовы любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника военной администрации города Александра Вилкула в эфире телемарафона.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем... Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - заявил он.

"Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются спецслужбы", - сказал начальник военной администрации города.

Напомним, по мнению эскперта, российские войска могут готовить наступление на трех направлениях. В том числе снова попытаться захватить Вознесенск (Николаевская область).

Так сообщалось, что оккупанты активно стягивают свои силы на юг Украины. Вероятно, враг может готовиться к наступлению на Кривой Рог, не исключено и то, что будет пытаться продвинуться в сторону Запорожья и Николаева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогРоссийская ФедерацияВойна в Украине