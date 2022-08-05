RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти накопичують сили в районі Кривого Рогу: чи готове місто до оборони

Фото: окупанти накопичують сили в районі Кривого Рогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У районі Кривого Рогу фіксується накопичення російських військ. Однак ЗСУ відстежують пересування ворога і готові до будь-якого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула в ефірі телемарафону..

"Ми бачимо певне накопичення, військові все відстежують, ми відстежуємо... Дуже багато ліній цієї оборони, наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь - якого розвитку подій", - заявив він.

"Якщо є якась кількість покидьків, то ними займаються спецслужби", - сказав начальник Військової адміністрації міста.

Нагадаємо, на думку эскперта, російські війська можуть готувати наступ на трьох напрямках. У тому числі знову спробувати захопити Вознесенськ (Миколаївська область).

Так повідомлялося, що окупанти активно стягують свої сили на південь України. Ймовірно, ворог може готуватися до наступу на Кривий Ріг, не виключено і те, що намагатиметься просунутися у бік Запоріжжя та Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігРосійська ФедераціяВійна в Україні