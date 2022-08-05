Окупанти накопичують сили в районі Кривого Рогу: чи готове місто до оборони

У районі Кривого Рогу фіксується накопичення російських військ. Однак ЗСУ відстежують пересування ворога і готові до будь-якого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула в ефірі телемарафону..

"Ми бачимо певне накопичення, військові все відстежують, ми відстежуємо... Дуже багато ліній цієї оборони, наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь - якого розвитку подій", - заявив він. "Якщо є якась кількість покидьків, то ними займаються спецслужби", - сказав начальник Військової адміністрації міста.