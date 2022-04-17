UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты начали принудительную мобилизацию в захваченном Изюме, - Генштаб

Фото: оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские захватчики испытывают нехватку личного состава. Восполнить ее они пытаются принудительной мобилизацией населения оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, из-за нехватки человеческих ресурсов оккупанты пытаются привлечь на свою сторону жителей временно захваченных территорий.

"Так, в городе Изюм (Харьковской области - ред.) начата принудительная мобилизация мужчин", - уточнили в ВСУ.

Напомним, накануне стало известно о мобилизации оккупантами детей на территориях Донецкой и Луганской так называемых "народных республик".

Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты потеряли убитыми более 20 тысяч человек.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковГенштаб ВСУВойна в УкраинеВторжение России в Украину