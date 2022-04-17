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Окупанти розпочали примусову мобілізацію у захопленому Ізюмі, - Генштаб

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 19:31
Окупанти розпочали примусову мобілізацію у захопленому Ізюмі, - Генштаб Фото: окупанти почали примусову мобілізацію на захоплених територіях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські загарбники відчувають нестачу особового складу. Заповнити її вони намагаються примусовою мобілізацією населення окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, через брак людських ресурсів окупанти намагаються залучити на свій бік жителів тимчасово захоплених територій.

"Так, в місті Ізюм (Харківської області - ред.) розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - уточнили в ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про мобілізацію окупантами дітей на територіях Донецької та Луганської так званих "народних республік".

Зазначимо, з початку війни в Україні російські окупанти втратили вбитими понад 20 тисяч осіб.

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