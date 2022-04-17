Окупанти розпочали примусову мобілізацію у захопленому Ізюмі, - Генштаб
Російські загарбники відчувають нестачу особового складу. Заповнити її вони намагаються примусовою мобілізацією населення окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, через брак людських ресурсів окупанти намагаються залучити на свій бік жителів тимчасово захоплених територій.
"Так, в місті Ізюм (Харківської області - ред.) розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - уточнили в ЗСУ.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про мобілізацію окупантами дітей на територіях Донецької та Луганської так званих "народних республік".
Зазначимо, з початку війни в Україні російські окупанти втратили вбитими понад 20 тисяч осіб.
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