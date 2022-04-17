Окупанти розпочали примусову мобілізацію у захопленому Ізюмі, - Генштаб

Російські загарбники відчувають нестачу особового складу. Заповнити її вони намагаються примусовою мобілізацією населення окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних сил України.

"Так, в місті Ізюм (Харківської області - ред.) розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - уточнили в ЗСУ.

За даними Генштабу, через брак людських ресурсів окупанти намагаються залучити на свій бік жителів тимчасово захоплених територій.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про мобілізацію окупантами дітей на територіях Донецької та Луганської так званих "народних республік".

Зазначимо, з початку війни в Україні російські окупанти втратили вбитими понад 20 тисяч осіб.

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