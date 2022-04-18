Оккупанты начали наступательные действия в Восточной операционной зоне, - Генштаб

"Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия", - пишет пресс-служба.

С целью усиления наступательных действий оккупанты формируют дополнительные подразделения на территории Ростовской области и временно оккупированной территории Крыма.

"Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования - до 24 апреля этого года", - добавляет пресс-служба.

Наступательные действия со стороны противников активизировались на направлениях: