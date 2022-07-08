Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено 393 человека. Среди них - 46 представителей власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

"С начала российского вторжения, по состоянию на 8 июня известно о 393 случаях похищения среди гражданского населения. Из них освобождены 230 человек, еще 163 продолжают находиться в плену", - рассказал он.

По словам Старуха, власти работают над процессом освобождения на всех уровнях.

Кого похитили оккупанты с начала войны:

представители местных властей - 46 (их них освобожден 41)

предприниматели - 32 (19);

руководители предприятий, учреждений, организаций - 32 (26);

журналисты - 2 (2);

адвокаты - 4 (1);

дети - 5 (3).

"Если ваши родные или знакомые попадают в плен к рашистам, немедленно информируйте об этом по номеру 0 800 503 508", - отметил Старух.