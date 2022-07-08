ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 14:38
Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области Фото: Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области (facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено 393 человека. Среди них - 46 представителей власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"С начала российского вторжения, по состоянию на 8 июня известно о 393 случаях похищения среди гражданского населения. Из них освобождены 230 человек, еще 163 продолжают находиться в плену", - рассказал он.

По словам Старуха, власти работают над процессом освобождения на всех уровнях.

Кого похитили оккупанты с начала войны:

  • представители местных властей - 46 (их них освобожден 41)
  • предприниматели - 32 (19);
  • руководители предприятий, учреждений, организаций - 32 (26);
  • журналисты - 2 (2);
  • адвокаты - 4 (1);
  • дети - 5 (3).

"Если ваши родные или знакомые попадают в плен к рашистам, немедленно информируйте об этом по номеру 0 800 503 508", - отметил Старух.

Напомним, согласно данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожская область
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал