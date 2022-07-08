Окупанти з початку війни викрали понад 390 осіб у Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було викрадено 393 людини. Серед них - 46 представників влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВ Олександра Старуха .

"З початку російського вторгнення, станом на 8 червня відомо про 393 випадки викрадення серед цивільного населення. З них звільнено 230 осіб, ще 163 продовжують перебувати в полоні", - розповів він.

За словами Старуха, влада працює над процесом звільнення на всіх рівнях.

Кого викрали окупанти з початку війни:

представники місцевої влади - 46 (з них звільнено 41)

підприємці - 32 (19);

керівники підприємств, установ, організацій - 32 (26);

журналісти - 2 (2);

адвокати - 4 (1);

діти - 5 (3).

"Якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до рашистів, негайно інформуйте про це за номером 0 800 503 508",- зазначив Старух.