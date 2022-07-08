Окупанти з початку війни викрали понад 390 осіб у Запорізькій області
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було викрадено 393 людини. Серед них - 46 представників влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВ Олександра Старуха.
"З початку російського вторгнення, станом на 8 червня відомо про 393 випадки викрадення серед цивільного населення. З них звільнено 230 осіб, ще 163 продовжують перебувати в полоні", - розповів він.
За словами Старуха, влада працює над процесом звільнення на всіх рівнях.
Кого викрали окупанти з початку війни:
- представники місцевої влади - 46 (з них звільнено 41)
- підприємці - 32 (19);
- керівники підприємств, установ, організацій - 32 (26);
- журналісти - 2 (2);
- адвокати - 4 (1);
- діти - 5 (3).
"Якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до рашистів, негайно інформуйте про це за номером 0 800 503 508",- зазначив Старух.
Нагадаємо, згідно з даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабної війни в Херсонській області окупанти викрали понад 450 осіб. Серед них - чиновники і мери ряду міст.
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