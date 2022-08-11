Оккупанты мощно обстреляли Никополь: более 120 "прилетов", есть погибшие и раненые

Обновлено 08:59. Число жертв в Никополе возросло до трех.

"В Никополе под завалами дома спасатели обнаружили тело погибшего гражданина 1941 года рождения. Третья жертва ночных обстрелов района оккупационными войсками РФ", - сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Таким образом, в течение ночи в Никопольском районе погибли три человека, семеро пострадали, из них один ребенок.

Фото: оккупанты массированно обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Российская армия атаковала четыре района области. Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов". 120 прилетов!"- пишет Резниченко.

По его словам, из-за обстрелов в Никополе 2 человека погибли, еще 7 ранены, среди которых 13-летняя девочка.

Кроме того, в городе повреждены более 40 многоэтажек, пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Также повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи и машины, перебита линия электропередач, без света более 6 000 никопольчан.

Глава области также сообщил, что в Червоногригоровской общине есть разрушения в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион. До тысячи человек остались без электричества.

Тем временем в Криворожском районе под огонь российских "Ураганов" попала Зеленодольска община. В результате чего произошло несколько пожаров, пламя спасатели укротили, люди невредимы.

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской общине. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги - женщина в больнице, а в Днепровском районе зафиксировали "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, что вчера российские оккупанты дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.

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