Оккупанты могут повредить изоляционные сооружения ЧАЭС из-за старых боеприпасов, - ВСУ

"Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражения им не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", - пишет пресс-служба.

Российские оккупанты ежедневно транспортируют десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии и минометных боеприпасов через коридор, который проходит через Припять и расположен рядом с изоляционными сооружениями. Хранение этих боеприпасов осуществляется в соседнем городе, который также расположен недалеко от АЭС.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы", - добавляет пресс-служба.

Данные боеприпасы имеют риск детонации во время загрузки или же транспортировки.