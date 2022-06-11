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Оккупанты могут форсировать Северский Донец и выйти на новый плацдарм, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Александр Мороз

Российские войска могут снова попытаться форсировать Северский Донец и выйти на новый плацдарм в районе Белогоровки (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, вторую неделю сохраняется жаркая погода и уровень Северского Донца ссерьезно упал.

"Мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при попытке переправы в Белогоровке, где-то метра на три или больше опустилась река. Возможно будут еще попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сегодня отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.

Также стало известно, что российские войска обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами.

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