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Оккупанты могли похоронить в братской могиле в Мангуше до 9000 мариупольцев

Фото: оккупанты могли похоронить в братской могиле в Мангуше до 9000 мариупольцев (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты могли захоронить до 9 тысяч мариупольцев в поселке Мангуш. Таким образом россияне пытаются скрыть свои военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Согласно спутниковым фотографиям захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек, массовое захоронение в Мангуше за 9 апреля выглядит в 20 раз больше. Российские оккупанты копали траншеи и заполняли их трупами мариупольцев ежедневно в течение апреля.

"В Мариуполе совершено крупнейшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, цыган и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид", – заявил мэр города Вадим Бойченко.

Отмечается, что по осторожным оценкам, количество убитых оккупантами гражданских в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

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