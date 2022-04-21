Оккупанты могли похоронить в братской могиле в Мангуше до 9000 мариупольцев

Согласно спутниковым фотографиям захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек, массовое захоронение в Мангуше за 9 апреля выглядит в 20 раз больше. Российские оккупанты копали траншеи и заполняли их трупами мариупольцев ежедневно в течение апреля.

"В Мариуполе совершено крупнейшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, цыган и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид", – заявил мэр города Вадим Бойченко.

Отмечается, что по осторожным оценкам, количество убитых оккупантами гражданских в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.