UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты минируют Украину запрещенными минами, которые реагируют на вибрацию от человеческих шагов

Оккупанты минируют Украину минами ПОМ-3 "Медальон" (t.me/dsszzi_official)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты стали минировать территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

В частности, в Харьковской и Сумской областях зафиксированы случаи использования мин с сейсмическим датчиком. Такая мина оснащается специальным электронным блоком, который отвечает за обработку сигналов с сейсмического датчика цели и управление боевой частью.

Мина срабатывает и взрывается, когда электронный сейсмический датчик фиксирует вибрацию почвы от шагов человека. Боевая часть мины вылетает на полметра высотой и взрывается.

"Если увидите такую мину - ни в коем случае не подходите близко, не подпускайте других лиц и сообщите представителей Национальной полиции Украины или представителей других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Оккупанты минируют Украину минами ПОМ-3 "Медальон" (t.me/dsszzi_official)

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину