Оккупанты минируют Украину запрещенными минами, которые реагируют на вибрацию от человеческих шагов

В частности, в Харьковской и Сумской областях зафиксированы случаи использования мин с сейсмическим датчиком. Такая мина оснащается специальным электронным блоком, который отвечает за обработку сигналов с сейсмического датчика цели и управление боевой частью.

Мина срабатывает и взрывается, когда электронный сейсмический датчик фиксирует вибрацию почвы от шагов человека. Боевая часть мины вылетает на полметра высотой и взрывается.

"Если увидите такую мину - ни в коем случае не подходите близко, не подпускайте других лиц и сообщите представителей Национальной полиции Украины или представителей других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Оккупанты минируют Украину минами ПОМ-3 "Медальон" (t.me/dsszzi_official)