Оккупанты в Мелитополе планируют стрелять по мирным жителям 9 мая, - мэр

В связи с чем он призвал горожан в этот день оставаться дома, соблюдая комендантский час, который ввели в Запорожской области.

"По информации силовых структур, ВСУ, оккупанты планируют стрелять в мирных граждан, разгонять митингующих - делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику 9 мая. А после обвинить в этом Вооруженные силы Украины, тем самым, устроив провокацию. Наша задача - этого не допустить", - обратился к мелитопольцам Федоров.