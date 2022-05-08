UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Мелитополе планируют стрелять по мирным жителям 9 мая, - мэр

Фоо: мэр Мелитополя Иван Федоров (news zp)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты на 9 мая в Мелитополе готовят ряд провокаций. Они планируют стрелять по мирным жителям, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время видеообращения.

В связи с чем он призвал горожан в этот день оставаться дома, соблюдая комендантский час, который ввели в Запорожской области.

"По информации силовых структур, ВСУ, оккупанты планируют стрелять в мирных граждан, разгонять митингующих - делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику 9 мая. А после обвинить в этом Вооруженные силы Украины, тем самым, устроив провокацию. Наша задача - этого не допустить", - обратился к мелитопольцам Федоров.

Ранее стало известно, что в захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей одевать георгиевские ленточки и учить стихи о войне.

Напомним, власти Запорожской области решили ввести затяжной комендантский час из-за возможных российских провокаций на 9 мая. Она будет действовать с 8 по 9 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольВойна России против Украины