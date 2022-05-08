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В Мелитополе оккупанты заставляют детей одевать георгиевские ленты

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Запорожье, Воскресенье 08 мая 2022 10:15
В Мелитополе оккупанты заставляют детей одевать георгиевские ленты Фото: в Мелитополе оккупанты заставляют детей одевать георгиевские ленты (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей надевать георгиевские ленты и учить стихи о войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками", - говорит Денисова.

По ее словам, педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди.

"Есть информация, что указанное совершается без согласия родителей", - подчеркивает уполномоченная по правам человека.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов. Выяснилось, что они убивают украинских матерей на глазах у детей.

Отметим, выезд из Запорожья временно ограничат из-за большой очереди машин к нему. Эвакуационные коридоры в направлении города будут работать только на въезд.

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Мелитополь Запорожская область
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