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Оккупанты в Мелитополе планируют стрелять по мирным жителям 9 мая, - мэр

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Мелитополь, Воскресенье 08 мая 2022 17:16
Оккупанты в Мелитополе планируют стрелять по мирным жителям 9 мая, - мэр Фоо: мэр Мелитополя Иван Федоров (news zp)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты на 9 мая в Мелитополе готовят ряд провокаций. Они планируют стрелять по мирным жителям, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время видеообращения.

В связи с чем он призвал горожан в этот день оставаться дома, соблюдая комендантский час, который ввели в Запорожской области.

"По информации силовых структур, ВСУ, оккупанты планируют стрелять в мирных граждан, разгонять митингующих - делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику 9 мая. А после обвинить в этом Вооруженные силы Украины, тем самым, устроив провокацию. Наша задача - этого не допустить", - обратился к мелитопольцам Федоров.

Ранее стало известно, что в захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей одевать георгиевские ленточки и учить стихи о войне.

Напомним, власти Запорожской области решили ввести затяжной комендантский час из-за возможных российских провокаций на 9 мая. Она будет действовать с 8 по 9 мая.

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