Окупанти в Мелітополі планують стріляти по мирних жителях 9 травня, - мер
Російські окупанти на 9 травня в Мелітополі готують низку провокацій. Вони планують стріляти по мирних жителях, аби звинуватити в цьому ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час відеозвернення.
У зв'язку з чим він закликав містян у цей день залишатися вдома, дотримуючись комендантської години, яку ввели у Запорізькій області.
"За інформацією силових структур, ЗСУ, окупанти планують стріляти у мирних громадян, розганяти мітингувальників - робити все для того, щоб спровокувати хаос та паніку 9 травня. А після звинуватити в цьому Збройні сили України, цим самим, влаштувавши провокацію. Наша задача - цього не допустити", - звернувся до мелітопольців Федоров.
Раніше стало відомо, що в захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області змушують дітей одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.
Нагадаємо, влада Запорізької області вирішила ввести затяжну комендантську годину через можливі російські провокації на 9 травня. Вона діятиме з 8 по 9 травня.
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