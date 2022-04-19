Оккупанты массово обстреляли из тяжелого вооружения несколько сел Днепропетровской области

Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Вражеские силы применили тяжелое вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой председатель ВРА Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Оккупанты атаковали села Криворожского района, а именно Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка и другие.
Враг применил против мирного населения реактивные системы залпового огня "Град" и ствольную артиллерию. Обошлось без жертв и пострадавших.
"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не задело", - отметил глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, в Кременной российские войска за сутки разрушили 6 жилых домов.
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