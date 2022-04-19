В Кременной оккупанты разрушили еще 6 жилых домов, по Луганской области - 12
Российские оккупанты разрушили в Кременной инфраструктуру и еще 6 домов, а по Луганской области таких новых повреждений жилых зданий зафиксировано 12 за минувшие сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
Чиновник отмечает, что больше всего разрушений за вчера припали именно на Кременную.
"Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем - пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос", - говорит глава ОВА.
Гайдай подчеркивает, что рашисты стреляли по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди.
Кроме того, в Рубежном оккупанты при обстрелах попали в квартиру. К счастью, обошлось без жертв, так как владельца жилья удалось спасти, но у него многочисленные осколочные ранения.
"Также 18 апреля в этом городе, где уже почти ничего не осталось, разрушили еще два дома. Три - в Лисичанске. Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей", - рассказал глава ОВА.
Разрушения в Кременной (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Гайдай проинформировал о ситуации на фронте на территории Луганской и Донецкой областей, где бойцы ВСУ за минувшие сутки отразили 7 атак врага, при этом уничтожив десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему и миномет с расчетом.
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Напомним, 18 апреля войска РФ вошли в Кременную, и в городе завязались уличные бои. Позже глава Луганской ОВА объяснил, что военные ВСУ отошли от Кременной, так как оккупанты просто принялись ровнять город с землей.
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