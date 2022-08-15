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Окупанти знову масовано обстріляли Дніпропетровську область: названо наслідки

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Дніпро, Понеділок 15 серпня 2022 09:18
Окупанти знову масовано обстріляли Дніпропетровську область: названо наслідки Фото: окупанти знову масовано обстріляли Дніпропетровську область (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вночі 15 серпня знову обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили два райони - Синельниківський і Нікопольський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Так, Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У місто прилетіли 20 реактивних снарядів. В результаті ударів зруйновані склади, цехи і адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих і поранених немає.

Ще 20 снарядів потрапили до Марганецької громади. Там без руйнувань і постраждалих.

У Покровській громаді через ворожі обстріли пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури.

При цьому по Синельниківському району російська армія випустила чотири ракети С-300. Ударом зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.

Резніченко зазначив, що одну російську ракету - х-59 - вдалося збити.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 15 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. Ракети потрапили на територію одного з підприємств міста.

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