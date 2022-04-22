Оккупанты массированно обстреливают города Донецкой области. Есть раненые

Российские оккупанты 22 апреля массированно обстреливают города Донецкой области. Больше всего пострадали Славянск, Лиман, Светлодарск и Доброполье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
По его словам, самый крупный удар был нанесен по Славянску, вероятно, кассетными боеприпасами. В результате повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. Продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
Противник ударил из РСЗО "Ураган" по Лиману, повреждена областная травматологическая больница. Уничтожено административное здание в Александровке, там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.
В Светлодарске ночью была обстреляна многоэтажка, без пострадавших. Под артиллерийским огнем оказалось Доброполье: повреждено административное здание, ранены по меньшей мере два человека.
"Всего сегодня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта", - добавил Кириленко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области из-за обстрелов обесточены почти 110 тысяч абонентов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.