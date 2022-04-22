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Оккупанты массированно обстреливают города Донецкой области. Есть раненые

Фото: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты 22 апреля массированно обстреливают города Донецкой области. Больше всего пострадали Славянск, Лиман, Светлодарск и Доброполье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, самый крупный удар был нанесен по Славянску, вероятно, кассетными боеприпасами. В результате повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. Продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

Противник ударил из РСЗО "Ураган" по Лиману, повреждена областная травматологическая больница. Уничтожено административное здание в Александровке, там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.

В Светлодарске ночью была обстреляна многоэтажка, без пострадавших. Под артиллерийским огнем оказалось Доброполье: повреждено административное здание, ранены по меньшей мере два человека.

"Всего сегодня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта", - добавил Кириленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области из-за обстрелов обесточены почти 110 тысяч абонентов.

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