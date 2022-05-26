Оккупанты в Мариуполе отменили каникулы. Хотят русифицировать школы

Российские оккупанты в Мариуполе отменили летние каникулы в школах. Те, которые удастся снова открыть, будут работать по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - отметил он.

По его словам, планируется открыть девять школ, но пока удалось убедить всего 53 учителя.

"По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации. Лють. Просто лють", - добавил Андрющенко.