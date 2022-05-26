ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Маріуполі скасували канікули. Хочуть русифікувати школи

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 26 травня 2022 08:50
Окупанти в Маріуполі скасували канікули. Хочуть русифікувати школи Фото: наслідки обстрілів Маріуполя (t me polkazov)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти в Маріуполі скасували літні канікули в школах. Ті, які вдасться знову відкрити, будуть працювати за російською програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть забивати в голову викладати російську мову і літературу, історію Росії і математику російською", - зазначив він.

За його словами, планується відкрити дев'ять шкіл, але поки вдалося переконати лише 53 вчителів.

"По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації. Лють. Просто лють", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час боїв за Маріуполь загинули не менше 22 тисяч мирних жителів.

Також стало відомо, що окупанти розмінували маріупольський порт і вже хочуть вивезти звідти зерно і продукцію "Метінвесту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь школа Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України