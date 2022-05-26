Окупанти в Маріуполі скасували канікули. Хочуть русифікувати школи

Російські окупанти в Маріуполі скасували літні канікули в школах. Ті, які вдасться знову відкрити, будуть працювати за російською програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть забивати в голову викладати російську мову і літературу, історію Росії і математику російською", - зазначив він.

За його словами, планується відкрити дев'ять шкіл, але поки вдалося переконати лише 53 вчителів.

"По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації. Лють. Просто лють", - додав Андрющенко.