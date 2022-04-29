Оккупанты в Мариуполе открывают "банкоматы" и собирают персональные данные жителей

В заблокированном Мариуполе российские военные открывают так называемые банкоматы. Оккупанты забирают у жителей половину денег, а также собирают их персональные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Telegram.

"В заблокированном городе открылись так называемые "банкоматы", которые работают под контролем российских террористов. Известно, что один из таких "банкоматов" открылся в помещении бывшего супермаркета в Левобережном районе города", - написала Денисова.

По ее словам, мариупольцы могут обменять безналичные деньги на наличные у мошенников по курсу, который составляет 2 к 1. То есть оккупанты забирают у людей половину от суммы.

"В помещении Центрального отделения полиции оккупанты под видом "пенсионного фонда и социальных служб" начали активный сбор данных мариупольцев. Во время "регистрации" оккупанты выманивают данные не только о лице и его имуществе, но и родственниках", - сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, существует угроза, что эти данные могут использоваться оккупантами для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогательство денег с близких, которые уехали или живут за пределами Мариуполя.

Напомним, недавно стало известно, что в Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга, они обыскивают и задерживают людей.

Добавим, с 26 апреля оккупанты запретили въезд в Мариуполь. Кроме того, в самом городе захватчики ограничили передвижение.

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